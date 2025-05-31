Алаудинов заявил, что НАТО готовило ВСУ к «сверхоперации» в Курской области

«Комитет штабов блока НАТО готовил такую сверхоперацию, которая по сути своей должна была быть гарантированно результативной. Собрали все ресурсы, которые только у них есть, все виды иностранной техники, подготовили бойцов. На протяжении более полугода эта операция готовилась ими, эти бойцы готовились в Великобритании и в других странах НАТО», — заявил генерал-лейтенант в интервью РИА Новости 31 мая.