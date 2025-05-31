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Такси с пассажиром наехало на светофор и опрокинулось в Гомеле

В Гомеле автомобиль такси с пассажиром опрокинулся, врезавшись в светофор.

Источник: Комсомольская правда

Такси с пассажиром наехало на светофор и опрокинулось в Гомеле. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Согласно предварительным данным, 31 мая, в субботу, около 17.00 водитель автомобиля такси Volkswagen ехал по улице Ефремова в Гомеле. По причине плохого самочувствия, водитель потерял контроль над управлением, наехал на светофор и опрокинулся.

В УВД отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия 47-летний пассажир такси был доставлен для обследования в больницу. Сообщается, что ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.

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