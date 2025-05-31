Такси с пассажиром наехало на светофор и опрокинулось в Гомеле

Согласно предварительным данным, 31 мая, в субботу, около 17.00 водитель автомобиля такси Volkswagen ехал по улице Ефремова в Гомеле. По причине плохого самочувствия, водитель потерял контроль над управлением, наехал на светофор и опрокинулся.