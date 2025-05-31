В центре российского города неизвестный зарезал мужчину

В центре Ростова-на-Дону неизвестный с ножом напал на мужчину, сообщает «МК на Дону». Трагедия произошл в переулке Братском, недалеко от площади 5-го Донского корпуса. По словам очевидцев, злоумышленник набросился на прохожего, нанес ему удар холодным оружием, после чего пострадавший упал на землю.