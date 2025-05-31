В центре российского города неизвестный зарезал мужчину

В центре Ростова-на-Дону неизвестный с ножом напал на мужчину, сообщает «МК на Дону». Трагедия произошл в переулке Братском, недалеко от площади 5-го Донского корпуса. По словам очевидцев, злоумышленник набросился на прохожего, нанес ему удар холодным оружием, после чего пострадавший упал на землю.
Свидетели сразу же вызвали скорую помощь и полицию. Медики пытались спасти раненого, но, по предварительным данным, он скончался от полученных травм. Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого в нападении.
Обстоятельства происшествия выясняются. Полиция проводит проверку, устанавливая мотивы преступления и личность погибшего. На месте работают следственно-оперативные группы. Официальная информация будет опубликована позже.
Этот инцидент вновь привлек внимание к вопросу безопасности в общественных местах. Местные жители выражают тревогу в связи с участившимися случаями агрессии на улицах города.