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Сотни фанатов ПСЖ и Интера сошлись в драке перед финалом Лиги чемпионов

Есть пострадавшие, потребовалось вмешательство ОМОН.

Сотни болельщиков футбольных клубов «ПСЖ» и «Интер» устроили драку в Мюнхене перед финальным матчем Лиги чемпионов, на место прибыл ОМОН, силовики применили слезоточивый газ, передает корреспондент итальянского издания Corriere della Sera.

«Некоторые фанаты “Интера” получили ранения, их лица — в крови», — говорится в материале.

Уточняется, что фанаты били друг друга палками и закидывали камнями.

В городе дежурит около 2 тыс. полицейских, столько же — около и на стадионе, некоторые болельщики пытаются пробраться на матч без билетов, отмечается в публикации.

Напомним, в субботу, 31 мая, в Мюнхене в Германии должен пройти финал Лиги чемпионов, в поединке встретятся «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) из Франции и «Интер» из Италии.

Ранее Дзюба заявил, что покорил бы Эверест.