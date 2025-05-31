Сотни фанатов ПСЖ и Интера сошлись в драке перед финалом Лиги чемпионов

Сотни болельщиков футбольных клубов «ПСЖ» и «Интер» устроили драку в Мюнхене перед финальным матчем Лиги чемпионов, на место прибыл ОМОН, силовики применили слезоточивый газ, передает корреспондент итальянского издания Corriere della Sera.
«Некоторые фанаты “Интера” получили ранения, их лица — в крови», — говорится в материале.
Уточняется, что фанаты били друг друга палками и закидывали камнями.
В городе дежурит около 2 тыс. полицейских, столько же — около и на стадионе, некоторые болельщики пытаются пробраться на матч без билетов, отмечается в публикации.
Напомним, в субботу, 31 мая, в Мюнхене в Германии должен пройти финал Лиги чемпионов, в поединке встретятся «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) из Франции и «Интер» из Италии.
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