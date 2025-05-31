Назвала причина крупного пожара на предприятии в подмосковном Красногорске

Предварительной причиной пожара на предприятии «Колесник», расположенном в поселке Новом Красногорского городского округа, стал аварийный режим работы электросети в цехе. Об этом в субботу, 31 мая, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
— Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети в цехе. Точные выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы, — говорится в сообщении.
В Красногорской прокуратуре подтвердили, что в текущий момент площадь возгорания составляет четыре тысячи квадратных метров и пожарные продолжают его ликвидацию. После этого ведомство проконтролирует установление всех обстоятельств пожара, передает Telegram-канал «Прокуратура Московской области».
Сообщения о пожаре в Красногорске появились в СМИ 31 мая. По сообщениям очевидцев, огромные клубы дыма можно было заметить за десятки километров от места происшествия.
Изначально в МЧС России сообщили о площади возгорания в 900 квадратных метров, но позднее она возросла до четырех тысяч «квадратов». К ликвидации горения привлекли 45 пожарных и 13 единиц спасательной техники.