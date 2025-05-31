Назвала причина крупного пожара на предприятии в подмосковном Красногорске

В Красногорской прокуратуре подтвердили, что в текущий момент площадь возгорания составляет четыре тысячи квадратных метров и пожарные продолжают его ликвидацию. После этого ведомство проконтролирует установление всех обстоятельств пожара, передает Telegram-канал «Прокуратура Московской области».