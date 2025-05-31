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В Красногорске вспыхнул крупный пожар, горит обувной склад: что известно о ЧП

В Подмосковье, в районе Красногорска на Новорижском шоссе, произошел серьезный пожар на территории предприятия по изготовлению резиновой продукции «Колесник». По информации МЧС, площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров. В тушении пожара участвуют десятки сотрудников спасательных служб и спецтехника. Пострадавших нет, угрозы соседним зданиям не зафиксировано.

В Подмосковье крупный пожар на предприятии (архивное фото).

В Подмосковье, в районе Красногорска на Новорижском шоссе, произошел серьезный пожар на территории предприятия по изготовлению резиновой продукции «Колесник». По информации МЧС, площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров. В тушении пожара участвуют десятки сотрудников спасательных служб и спецтехника. Пострадавших нет, угрозы соседним зданиям не зафиксировано.

Первые сообщения о пожаре.

Очевидцы рассказали, что заметили густой столб дыма рядом с Новорижским шоссе. В непосредственной близости от места происшествия находятся крупный торговый центр и госпиталь.

Пожар вспыхнул на складе обуви.

Склад обуви расположен на территории предприятия. Дым от возгорания стал заметен из различных районов города и даже из Москвы.

Отреагировали оперативные службы.

Представители оперативных служб подтвердили ТАСС, что пожар произошел именно на территории предприятия по изготовлению резиновой продукции. К месту происшествия были направлены подразделения пожарной охраны, возгоранию был присвоен повышенный уровень сложности.

Сообщение МЧС.

В МЧС России сообщили, что сотрудники приступили к тушению огня. По уточненным данным ведомства, на территории завода «Колесник» горит металлический ангар площадью 900 квадратных метров. На месте работают 23 сотрудника МЧС и восемь единиц техники. В ведомстве подчеркнули, что угрозы для расположенных поблизости зданий нет, сообщений о пострадавших не поступало.

Дым достиг жилых кварталов.

Дым, возникший в результате пожара в Красногорске, достиг жилых районов Опалиха и Павшинская Пойма. Об этом с RT поделился источник.

Площадь пожара.

Площадь возгорания на территории производственного предприятия достигла четырех тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС. Спасательные службы продолжают ликвидацию огня.