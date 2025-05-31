В Красногорске вспыхнул крупный пожар, горит обувной склад: что известно о ЧП

В Подмосковье крупный пожар на предприятии (архивное фото).
В Подмосковье, в районе Красногорска на Новорижском шоссе, произошел серьезный пожар на территории предприятия по изготовлению резиновой продукции «Колесник». По информации МЧС, площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров. В тушении пожара участвуют десятки сотрудников спасательных служб и спецтехника. Пострадавших нет, угрозы соседним зданиям не зафиксировано.
Первые сообщения о пожаре.
Очевидцы рассказали, что заметили густой столб дыма рядом с Новорижским шоссе. В непосредственной близости от места происшествия находятся крупный торговый центр и госпиталь.
Пожар вспыхнул на складе обуви.
Склад обуви расположен на территории предприятия. Дым от возгорания стал заметен из различных районов города и даже из Москвы.
Отреагировали оперативные службы.
Представители оперативных служб подтвердили ТАСС, что пожар произошел именно на территории предприятия по изготовлению резиновой продукции. К месту происшествия были направлены подразделения пожарной охраны, возгоранию был присвоен повышенный уровень сложности.
Сообщение МЧС.
В МЧС России сообщили, что сотрудники приступили к тушению огня. По уточненным данным ведомства, на территории завода «Колесник» горит металлический ангар площадью 900 квадратных метров. На месте работают 23 сотрудника МЧС и восемь единиц техники. В ведомстве подчеркнули, что угрозы для расположенных поблизости зданий нет, сообщений о пострадавших не поступало.
Дым достиг жилых кварталов.
Дым, возникший в результате пожара в Красногорске, достиг жилых районов Опалиха и Павшинская Пойма. Об этом с RT поделился источник.
Площадь пожара.
Площадь возгорания на территории производственного предприятия достигла четырех тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС. Спасательные службы продолжают ликвидацию огня.