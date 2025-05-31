В Красногорске вспыхнул крупный пожар, горит обувной склад: что известно о ЧП

В МЧС России сообщили, что сотрудники приступили к тушению огня. По уточненным данным ведомства, на территории завода «Колесник» горит металлический ангар площадью 900 квадратных метров. На месте работают 23 сотрудника МЧС и восемь единиц техники. В ведомстве подчеркнули, что угрозы для расположенных поблизости зданий нет, сообщений о пострадавших не поступало.