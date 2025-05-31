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Пожар в Подмосковье удалось локализовать на площади в 4 тысячи квадратов

Пожар в Подмосковном Красногорске, который охватил завод на площади в четыре тысячи квадратных метров, был успешно локализован. Об этом сообщает МЧС России.

Пламя удалось сдержать.

Пожар в Подмосковном Красногорске, который охватил завод на площади в четыре тысячи квадратных метров, был успешно локализован. Об этом сообщает МЧС России.

«Пожар… локализован на площади в 4 тысячи “квадратов”, — говорится в сообщении МЧС РФ. Его приводит РИА Новости.

В Московской области зафиксирован крупный пожар вблизи Красногорска. На Новорижском шоссе наблюдается плотный столб черного дыма. Возгорание произошло на территории предприятия по производству резиновой продукции «Колесник». Согласно предварительной информации, поступившей от пресс-службы прокуратуры региона, причиной инцидента могло стать аварийное функционирование электросетей. Подробности происшествия освещаются в прямой трансляции URA.RU.