Дым ушел в сторону Москвы: жители Подмосковья поделились с URA.RU деталями пожара. Видео

Дым от пожара не распространился в поселке Новый.
Дым от пожара, произошедшего на предприятии в подмосковном поселке Новый, распространяется в направлении Москвы. Об этом сообщили местные жители URA.RU.
«Дым ушел от нашего поселка в сторону Москвы», — рассказал очевидец в беседе с корреспондентом URA.RU. Он отметил, что самого пожара не выдел, а также не слышал никаких взрывов.
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