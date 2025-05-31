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Дым ушел в сторону Москвы: жители Подмосковья поделились с URA.RU деталями пожара. Видео

Дым от пожара, произошедшего на предприятии в подмосковном поселке Новый, распространяется в направлении Москвы. Об этом сообщили местные жители URA.RU.

Дым от пожара не распространился в поселке Новый.

Дым от пожара, произошедшего на предприятии в подмосковном поселке Новый, распространяется в направлении Москвы. Об этом сообщили местные жители URA.RU.

«Дым ушел от нашего поселка в сторону Москвы», — рассказал очевидец в беседе с корреспондентом URA.RU. Он отметил, что самого пожара не выдел, а также не слышал никаких взрывов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Красногорске вспыхнул крупный пожар, горит обувной склад: что известно о ЧП.

Сегодня в подмосковном Красногорске произошел крупный пожар на территории обувного склада. Столбы дыма также были видны из разных районов Москвы. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети.