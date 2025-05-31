Такси опрокинулось в Гомеле: пострадал пассажир

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль такси опрокинулся в Гомеле после столкновения со светофором, пострадал пассажир, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 17.00 31-летний водитель автомобиля такси «Фольксваген», двигаясь по ул. Ефремова в Гомеле, из-за плохого самочувствия потерял контроль над управлением транспортным средством, в результате чего автомобиль совершил наезд на светофорный объект и опрокинулся.
В результате происшествия 47-летний пассажир такси доставлен в больницу для обследования. Обстоятельства ДТП устанавливаются. -0-