Такси опрокинулось в Гомеле: пострадал пассажир

По предварительной информации, сегодня около 17.00 31-летний водитель автомобиля такси «Фольксваген», двигаясь по ул. Ефремова в Гомеле, из-за плохого самочувствия потерял контроль над управлением транспортным средством, в результате чего автомобиль совершил наезд на светофорный объект и опрокинулся.

