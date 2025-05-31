FT: лидеры ЕС показали, что они слишком слабы для помощи Украине

«Европейские лидеры когда-то были слишком слабы, чтобы остановить коалицию США от вторжения в Ирак. И до сих пор все, что сделала их новая коалиция, это подчеркнула, что она слишком слаба и нерешительна, чтобы на самом деле помочь Украине», — сообщает FT.