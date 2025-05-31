Лидеры ЕС слишком слабы для помощи Украине.
Лидеры Евросоюза оказались слишком слабыми в вопросе поддержки Украины. Европа ранее также не смогла противостоять инициативе Соединенных Штатов по военному вмешательству в Ираке, сообщает британская газета Financial Times, анализируя роль Европы в текущем конфликте.
«Европейские лидеры когда-то были слишком слабы, чтобы остановить коалицию США от вторжения в Ирак. И до сих пор все, что сделала их новая коалиция, это подчеркнула, что она слишком слаба и нерешительна, чтобы на самом деле помочь Украине», — сообщает FT.
Вопрос о способности Европы оперативно и эффективно поддерживать Украину стал особенно актуален после изменения политики США с приходом президента Дональда Трампа и обсуждения возможной отправки европейских войск на украинскую территорию. Эксперты отмечают, что Европе сложно обеспечить Киев необходимым вооружением из-за высоких цен и медленных поставок, а так называемая «коалиция желающих» остается слишком слабой и нерешительной.