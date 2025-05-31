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Жестоко убитая в Москве из ревности девушка не обращалась за помощью

В Москве произошел страшный случай бытового насилия, закончившийся двойной трагедией.

В Москве произошел страшный случай бытового насилия, закончившийся двойной трагедией. Вечером 31 мая в Бескудниковском проезде 17-летняя девушка была убита своим знакомым из ревности, после чего нападавший покончил с собой.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, ни погибшая, ни ее спутник, получивший ранения, ранее не обращались в полицию с заявлениями об угрозах. «Граждане не подавали никаких официальных обращений», — подтвердил источник в ведомстве.

По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Столичная прокуратура взяла расследование на особый контроль.

Этот случай вновь поднимает вопрос о необходимости более эффективной системы профилактики бытового насилия. Эксперты отмечают, что многие жертвы не решаются обращаться за помощью до трагедии, что требует пересмотра подходов к выявлению потенциально опасных ситуаций.

Читайте материал «Установлены личности жертв разборки на севере Москвы».