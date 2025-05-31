Жестоко убитая в Москве из ревности девушка не обращалась за помощью

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, ни погибшая, ни ее спутник, получивший ранения, ранее не обращались в полицию с заявлениями об угрозах. «Граждане не подавали никаких официальных обращений», — подтвердил источник в ведомстве.