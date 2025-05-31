Эвакуация из Сумской области, подготовка ВСУ к захвату Курска и пленные на Украине: события СВО за 31 мая

Также на Сумском направлении в плен сдалась элитная бригада украинских военных. В то время как на Украине в плену у ВСУ остаются более 500 уроженцев ДНР. Кроме того, стало известно, что страны НАТО на протяжении полугода готовили украинских солдат к захвату Курской области. Главное о спецоперации на Украине к 31 мая — в материале URA.RU.