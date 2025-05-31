Эвакуация из Сумской области, подготовка ВСУ к захвату Курска и пленные на Украине: события СВО за 31 мая

В странах НАТО более полугода готовили украинских солдат для вторжения в Курскую область, заявил Алаудинов.
Начальник Сумской областной государственной администрации Олег Григоров подписал распоряжение, предусматривающее обязательную эвакуацию жителей еще одиннадцати населенных пунктов, расположенных в Сумском районе. Это произошло на фоне продвижения российских войск.
Также на Сумском направлении в плен сдалась элитная бригада украинских военных. В то время как на Украине в плену у ВСУ остаются более 500 уроженцев ДНР. Кроме того, стало известно, что страны НАТО на протяжении полугода готовили украинских солдат к захвату Курской области. Главное о спецоперации на Украине к 31 мая — в материале URA.RU.
Сумская область: расширение зоны эвакуации.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Придется срочно торговаться": военный эксперт назвал URA.RU последний шанс для Украины в Сумской области.
Администрация Сумской области Украины в связи с продвижением российских войск увеличила количество населенных пунктов, в которых вводится обязательная эвакуация, до 11. Соответствующее постановление было подписано руководителем региона Олегом Григоровым. По заявлению властей, это касается Горобовки, Штановки, Вороновки, Янченков, Цымбаловки, Шкуратовки, а также Кровного, Николаевки, Рудновки, Спасского и Капитановки.
В заявлении администрации подчеркивается необходимость жителей обозначенных районов немедленного покинуть свои дома. Расширение зоны эвакуации обусловлено изменениями в текущей оперативной ситуации и возросшей угрозой для безопасности населения в приграничных областях. Григоров обратился к гражданам региона с настоятельной рекомендацией не затягивать с эвакуацией.
Сумская область: освобождение села Водолаги.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВоенный эксперт объяснил URA.RU, почему для РФ сейчас важен прорыв в Сумской области.
Российские войска освободили село Водолаги в Сумской области в рамках формирования буферной зоны у границы. Кроме того, они вновь осуществили разведку боем в населенном пункте Юнаковка, в ходе которой были ликвидированы несколько укрепленных позиций и огневых точек ВС Украины.
В ответ на эти события командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения пограничной службы с целью усиления оборонительных позиций в данном регионе. Кроме того, в результате удара ракетного комплекса «Искандер» по территории Сумской области были уничтожены две американские пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, передает «Пятый канал».
Сумское направление: сдача элитной бригады украинских ВС.
На Сумском направлении в плен были взяты не только рядовые военнослужащие ВСУ, но и представители элитных подразделений, которые прошли обучение в Европе по стандартам НАТО. Отмечается, что они сдаются в плен так же, как и обычные подразделения теробороны.
Курская область: подготовка ВСУ к атаке велась полгода.
Комитет штабов стран НАТО более полугода планировал вторжение ВСУ в Курскую область. Для этого украинские солдаты собрали дополнительные силы, технику и вооружение. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он отметил, что захваченные территории Курской области планировалось использовать украинской стороной как аргумент на переговорах.
Работинское направление: ВСУ держат оборону.
ВСУ продолжают попытки удержать оборонительные рубежи на Работинском направлении в Запорожской области. Однако интенсивные артиллерийские удары российских войск вынуждают украинские подразделения отступать. Под воздействием атак с применением беспилотников и артиллерии ВСУ покидают ранее занятые укрепленные позиции и территории. В результате таких действий украинские военные либо отходят с потерями, либо сдаются в плен.
Украина держит в плену более 500 уроженцев ДНР.
В настоящее время около 530 уроженцев ДНР держат в плену на Украине. По словам омбудсмена Донецкой Народной Республики Дарьи Морозовой, вся информация о них направлена в Минобороны РФ. Мороза рассчитывает, что российские представители на переговорах смогут опереться на эти сведения для содействия возвращению находящихся в плену граждан.