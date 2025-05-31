СК: две школьницы погибли в заброшенном здании Ленинградской области

В региональном управлении уточнили, что погибшие — две 11-летние школьницы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, а также выясняют причины, по которым дети находились на территории заброшенного объекта. На месте работают следственно-оперативные группы и эксперты.