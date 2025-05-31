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СК: две школьницы погибли в заброшенном здании Ленинградской области

Две 11-летние школьницы погибли при обрушении бетонных плит в заброшенном здании бывшего сельхозпредприятия в деревне Терпилицы Волосовского района Ленинградской области. Трагедия произошла 31 мая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Школьницы погибли при обрушении плит.

Две 11-летние школьницы погибли при обрушении бетонных плит в заброшенном здании бывшего сельхозпредприятия в деревне Терпилицы Волосовского района Ленинградской области. Трагедия произошла 31 мая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«По данным следствия, 31 мая 2025 года в здании бывшего сельскохозяйственного предприятия в деревне Терпилицы Волосовского района произошло обрушение бетонных плит перекрытия. В результате него погибли двое несовершеннолетних», — говорится в официальном сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

В региональном управлении уточнили, что погибшие — две 11-летние школьницы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, а также выясняют причины, по которым дети находились на территории заброшенного объекта. На месте работают следственно-оперативные группы и эксперты.