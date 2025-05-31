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«Работают индусы, пожарная безопасность на нуле»: экс-сотрудница горящего завода рассказала о бывшей работе

В Подмосковье на производственном предприятии, занимающемся изготовлением обуви, произошел серьезный пожар. Бывшая сотрудница предприятия Ирина поделилась с URA.RU своими предположениями относительно возможных причин ЧП. По ее словам, предприятие работало около 20 лет и всегда страдало от недостаточного контроля за соблюдением правил пожарной безопасности.

В Подмосковье полыхает склад резиновой обуви (архивное фото).

В Подмосковье на производственном предприятии, занимающемся изготовлением обуви, произошел серьезный пожар. Бывшая сотрудница предприятия Ирина поделилась с URA.RU своими предположениями относительно возможных причин ЧП. По ее словам, предприятие работало около 20 лет и всегда страдало от недостаточного контроля за соблюдением правил пожарной безопасности.

«Я думаю это [пожар] спровоцировала халатность. Потому что там всегда был беспорядок, за этим не следили, горы мусора. Не контролировали как следует. Я думаю, пожарная безопасность там была на нуле», — рассказала Ирина корреспонденту URA.RU. Она также упомянула, что на предприятии работали иностранные граждане, в том числе из Индии.

На данный момент на месте ЧП работают сотрудники пожарной службы и спасательные бригады. Информации о пострадавших не поступало.