«Работают индусы, пожарная безопасность на нуле»: экс-сотрудница горящего завода рассказала о бывшей работе

«Я думаю это [пожар] спровоцировала халатность. Потому что там всегда был беспорядок, за этим не следили, горы мусора. Не контролировали как следует. Я думаю, пожарная безопасность там была на нуле», — рассказала Ирина корреспонденту URA.RU. Она также упомянула, что на предприятии работали иностранные граждане, в том числе из Индии.