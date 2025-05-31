Прокуратура взяла на контроль пожар в Подмосковье

По предварительным данным, причиной происшествия мог стать аварийный режим работы электросети в одном из цехов. В ведомстве подчеркнули, что после полной ликвидации возгорания прокуратура проконтролирует ход проверки и установление всех обстоятельств случившегося. Окончательные выводы о причинах пожара будут сделаны после осмотра места происшествия и проведения пожарно-технической экспертизы.