Прокуратура взяла на контроль пожар в Подмосковье

Прокуратура расследует причины пожара.
Красногорская городская прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств крупного пожара на предприятии по производству резиновой обуви в поселке Новый. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Красногорская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара… Поступило сообщение о возгорании склада на предприятии по производству резиновой обуви… В настоящее время площадь пожара составляет около 4 тысяч квадратных метров, проводится тушение силами пожарных подразделений», — уточнили в прокуратуре, сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, причиной происшествия мог стать аварийный режим работы электросети в одном из цехов. В ведомстве подчеркнули, что после полной ликвидации возгорания прокуратура проконтролирует ход проверки и установление всех обстоятельств случившегося. Окончательные выводы о причинах пожара будут сделаны после осмотра места происшествия и проведения пожарно-технической экспертизы.
Данных о пострадавших и ущербе на данный момент не поступало. На месте продолжают работать экстренные службы.