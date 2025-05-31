Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура взяла на контроль пожар в Подмосковье

Красногорская городская прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств крупного пожара на предприятии по производству резиновой обуви в поселке Новый. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура расследует причины пожара.

Красногорская городская прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств крупного пожара на предприятии по производству резиновой обуви в поселке Новый. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Красногорская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара… Поступило сообщение о возгорании склада на предприятии по производству резиновой обуви… В настоящее время площадь пожара составляет около 4 тысяч квадратных метров, проводится тушение силами пожарных подразделений», — уточнили в прокуратуре, сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, причиной происшествия мог стать аварийный режим работы электросети в одном из цехов. В ведомстве подчеркнули, что после полной ликвидации возгорания прокуратура проконтролирует ход проверки и установление всех обстоятельств случившегося. Окончательные выводы о причинах пожара будут сделаны после осмотра места происшествия и проведения пожарно-технической экспертизы.

Данных о пострадавших и ущербе на данный момент не поступало. На месте продолжают работать экстренные службы.