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Тепловоз и два вагона со щебнем сошли с рельсов на станции Човью в Коми

В результате инцидента никто не пострадал, груз не утрачен.

Источник: Аргументы и факты

Тепловоз и два вагона со щебнем сошли с рельсов на станции Човью в республике Коми, пострадавших нет. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

«На станции Човью Северной железной дороги 31 мая с рельсов сошли тепловоз и два вагона с щебнем. Это произошло на железнодорожном пути необщего пользования», — уточнили в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал, груз не утрачен. Задержка поезда № 97 Санкт-Петербург — Сыктывкар в связи с произошедшим составила 23 минуты.

Ранее сообщалось, что семь грузовых вагонов сошли с рельсов в Саратовской области. Для устранения последствий были задействованы два восстановительных поезда.