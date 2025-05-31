Тепловоз и два вагона со щебнем сошли с рельсов на станции Човью в Коми

Тепловоз и два вагона со щебнем сошли с рельсов на станции Човью в республике Коми, пострадавших нет. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
«На станции Човью Северной железной дороги 31 мая с рельсов сошли тепловоз и два вагона с щебнем. Это произошло на железнодорожном пути необщего пользования», — уточнили в ведомстве.
В результате инцидента никто не пострадал, груз не утрачен. Задержка поезда № 97 Санкт-Петербург — Сыктывкар в связи с произошедшим составила 23 минуты.
Ранее сообщалось, что семь грузовых вагонов сошли с рельсов в Саратовской области. Для устранения последствий были задействованы два восстановительных поезда.