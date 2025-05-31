Названа возможная причина масштабного пожара на производстве в Красногорске

В подмосковном Красногорске на производственном предприятии произошел масштабный пожар, охвативший около 4 тысяч квадратных метров территории. По предварительной версии, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети в одном из цехов.
Как сообщает ТАСС, огонь быстро распространился на ангар, хозяйственные постройки и запасы резиновой крошки. Из-за сложности ситуации пожару была присвоена повышенная категория сложности.
В прокуратуре Московской области подчеркнули, что окончательные выводы о причинах инцидента будут сделаны после завершения пожарно-технической экспертизы и тщательного осмотра места происшествия.
Это уже не первый случай крупного пожара на промышленных объектах Подмосковья в этом году. Специалисты отмечают необходимость усиления контроля за состоянием электрооборудования на производствах, особенно в летний период, когда риск возгораний возрастает.
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