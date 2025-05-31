В Приморье раскрыты новые детали дела о торговле младенцами

Следственные органы выявили новы подробности дела о незаконной продаже младенцев в Приморском крае. Как сообщает RT со ссылкой на материалы расследования, китайские женщины, фигурирующие в деле как покупатели детей, в ряде случаев даже не приезжали в Россию для медицинского обследования.
Согласно данным следствия, биологический материал сдавали только мужья этих женщин, которые также выбирали пол будущего ребенка. При этом донорами яйцеклеток могли выступать сами суррогатные матери, что прямо нарушает российское законодательство.
Напомним, что согласно Федеральному закону № 323-ФЗ, выбор пола ребенка при использовании вспомогательных репродуктивных технологий запрещен. Кроме того, суррогатное материнство разрешено только при наличии медицинских показаний у женщины.
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