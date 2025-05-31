В Приморье раскрыты новые детали дела о торговле младенцами

Следственные органы выявили новы подробности дела о незаконной продаже младенцев в Приморском крае. Как сообщает RT со ссылкой на материалы расследования, китайские женщины, фигурирующие в деле как покупатели детей, в ряде случаев даже не приезжали в Россию для медицинского обследования.