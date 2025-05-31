Министр ФРГ Фрай призвал внимательнее изучить замороженные активы России

«Чувство справедливости подсказывает, что это необходимо, если российские деньги пойдут на оборону. С другой стороны, я уважаю контраргументы. В нынешней ситуации я считаю, что нам нужно гораздо внимательнее изучить вопрос российских государственных активов. Мы не должны позволить России играть с нами», — отметил Фрай в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).