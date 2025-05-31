Водитель Rolls-Royce переехал мотоциклиста при развороте через двойную сплошную

В Санкт-Петербурге на улице Пограничника Гарькавого произошло резонансное ДТП с участием автомобиля Rolls-Royce и мотоциклиста, сообщает «Фонтанка».
По предварительным данным, водитель премиальной иномарки совершил опасный разворот через двойную сплошную линию, в результате чего сбил байкера, двигавшегося сзади.
Очевидцы сообщают подробности: после наезда пассажиры иномарки вместо оказания помощи пострадавшему занялись снятием номерных знаков.
«Машина переехала человека дважды, — рассказал свидетель ДТП. — У пострадавшего были видны серьезные травмы».
Мотоциклист в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован.
Полиция проводит проверку, устанавливая все обстоятельства происшествия.
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