Под Ростовом десятилетний велосипедист подрезал «Тойоту» и попал в больницу

Тем временем полицейские Ростовской области обращается к родителям с настоятельной просьбой усилить контроль за досугом несовершеннолетних, особенно в летний период, когда дети больше времени проводят на улице. Важно регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дорогах, необходимости использования защитной экипировки при катании на велосипедах и соблюдении ПДД.