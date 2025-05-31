Под Ростовом десятилетний велосипедист подрезал «Тойоту» и попал в больницу

В субботу, 31 мая в Ростовской области произошло сразу два ДТП с участием подростков. В Новошахтинске 13-летний подросток на квадроцикле сбил десятилетнюю девочку. Как сообщили в Управлении ГАИ по региону, еще один случай произошел в станице Раздорской.
— 13:10 в станице Раздорской Усть-Донецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. По предварительным данным, десятилетний велосипедист при выезде со второстепенной дороги на главную по улице Донской столкнулся с автомобилем Toyota Caldina под управлением 63-летнего водителя, — рассказал инспектор ДПС Евгений Лобачев.
Как пояснил сотрудник ГАИ, автомобиль двигался по главной дороге, когда произошло столкновение. В результате аварии ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции тщательно устанавливают все обстоятельства происшествия, включая возможные нарушения ПДД обеими сторонами.
Тем временем полицейские Ростовской области обращается к родителям с настоятельной просьбой усилить контроль за досугом несовершеннолетних, особенно в летний период, когда дети больше времени проводят на улице. Важно регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дорогах, необходимости использования защитной экипировки при катании на велосипедах и соблюдении ПДД.
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