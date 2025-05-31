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161.RU: мужчина устроил резню в центре Ростова из-за изнасилования

Вечером 31 мая в центре Ростова-на-Дону мужчина напал с ножом на прохожего и смертельно ранил его. По словам очевидцев, он объяснил свой поступок местью за изнасилование девушки по имени Таня. Об этом сообщают местные СМИ.

Резня в Ростове: мужчина убил прохожего, обвинив его в изнасиловании.

Вечером 31 мая в центре Ростова-на-Дону мужчина напал с ножом на прохожего и смертельно ранил его. По словам очевидцев, он объяснил свой поступок местью за изнасилование девушки по имени Таня. Об этом сообщают местные СМИ.

«Вчера Таню насиловал, я за это и убил его, что он насиловал. Я правильно сделал, не надо было насиловать», — заявил подозреваемый изданию 161.RU.

Инцидент произошел в Братском переулке. Подозреваемого оперативно задержали полицейские. Следственные органы провели осмотр места преступления, назначили экспертизы и начали проверку. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по итогам предварительных действий.

Ранее в Москве произошел похожий инцидент: 10 мая 2025 года трое мужчин, в том числе уроженец Тюмени, напали с ножом на молодого человека, который пытался защитить девушку. Тогда следователи также возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, а пострадавший был госпитализирован.