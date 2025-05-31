161.RU: мужчина устроил резню в центре Ростова из-за изнасилования

Ранее в Москве произошел похожий инцидент: 10 мая 2025 года трое мужчин, в том числе уроженец Тюмени, напали с ножом на молодого человека, который пытался защитить девушку. Тогда следователи также возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, а пострадавший был госпитализирован.