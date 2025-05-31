«Меньше всего в смерти Зеленского заинтересована Россия. Он должен пойти под суд и быть всенародно осужден. Его культурная программа — выжить и закопаться где-нибудь, как червю. Он знает, сколько человек убито по его приказу. Это ему никогда не простят», — отметил Колесник в интервью NEWS.ru.