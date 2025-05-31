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Колесник: Россия меньше всех желает смерти Зеленского

Россия не преследует цели устранения президента Украины Владимира Зеленского, так как считает необходимым привлечь его к ответственности за совершенные поступки в рамках судебного разбирательства. Об этом заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник.

По словам Колесника, Зеленский знает, что Москва не простит ему гибель людей на территории РФ.

Россия не преследует цели устранения президента Украины Владимира Зеленского, так как считает необходимым привлечь его к ответственности за совершенные поступки в рамках судебного разбирательства. Об этом заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник.

«Меньше всего в смерти Зеленского заинтересована Россия. Он должен пойти под суд и быть всенародно осужден. Его культурная программа — выжить и закопаться где-нибудь, как червю. Он знает, сколько человек убито по его приказу. Это ему никогда не простят», — отметил Колесник в интервью NEWS.ru.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет резко осудил заявления Владимира Зеленского, назвав его отказ от перемирия на 9 Мая проявлением трусости. Он подчеркнул, что действия киевского режима привели к гибели тысяч мирных жителей и разрушению Украины.