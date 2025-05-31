По словам Колесника, Зеленский знает, что Москва не простит ему гибель людей на территории РФ.
Россия не преследует цели устранения президента Украины Владимира Зеленского, так как считает необходимым привлечь его к ответственности за совершенные поступки в рамках судебного разбирательства. Об этом заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник.
«Меньше всего в смерти Зеленского заинтересована Россия. Он должен пойти под суд и быть всенародно осужден. Его культурная программа — выжить и закопаться где-нибудь, как червю. Он знает, сколько человек убито по его приказу. Это ему никогда не простят», — отметил Колесник в интервью NEWS.ru.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет резко осудил заявления Владимира Зеленского, назвав его отказ от перемирия на 9 Мая проявлением трусости. Он подчеркнул, что действия киевского режима привели к гибели тысяч мирных жителей и разрушению Украины.