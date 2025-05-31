Стали известны подробности уголовного дела о продаже младенцев в Приморье

Следователи установили, что женщины из КНР, которые участвовали в покупке младенцев в Приморском крае, в ряде случаев не приезжали в Россию и не обследовались. Об этом сообщил в субботу, 31 мая, канал RT, ссылаясь на материалы уголовного дела.