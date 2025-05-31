Стали известны подробности уголовного дела о продаже младенцев в Приморье

Следователи установили, что женщины из КНР, которые участвовали в покупке младенцев в Приморском крае, в ряде случаев не приезжали в Россию и не обследовались. Об этом сообщил в субботу, 31 мая, канал RT, ссылаясь на материалы уголовного дела.
Уточняется, что их супруги сдавали биологический материал и выбирали пол детей, при этом донорами яйцеклеток могли выступать суррогатные матери.
Напомним, что в соответствии с Федеральным законом N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» «при использовании вспомогательных репродуктивных технологий выбор пола будущего ребенка не допускается».
Также суррогатное материнство допускается только при условии наличия медицинских показаний у женщины, говорится в публикации.
Прокуратура Приморского края утвердила обвинение в отношении восьми медработников, подозреваемых в торговле несовершеннолетними. По версии следователей, с 2018 по 2020 год группа врачей незаконно оформляла медицинскую документацию, которая содержала заведомо ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей.