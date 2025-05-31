РЕН ТВ: мост с машинами обвалился в Брянской области, в него врезался поезд РЖД. Видео

Поезд РЖД протаранил обрушившийся мост с машинами в Брянской области.
В Брянской области обрушился мост, на котором находились автомобили, после чего в его конструкции врезался поезд. Инцидент произошел на железнодорожных путях, движение по которым было остановлено. Об этом сообщают СМИ.
«В Брянской области обрушился мост, на котором стояли машины. В момент происшествия по путям следовал поезд РЖД, который врезался в уже обвалившуюся часть конструкции. Инцидент произошел на перегоне», — говорится в telegram-канале РЕН ТВ.
Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС России по Брянской области. Ответ ожидается.
Ранее похожий инцидент произошел в Белгородской области, где под железнодорожными путями сработало взрывное устройство во время прохождения поезда. В результате были повреждены контактные линии, движение поездов временно приостанавливалось, а на месте работали оперативные службы.