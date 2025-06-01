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В Брянской области подорвали мост, под которым проезжал пассажирский поезд

В Брянской области неизвестные подорвали мост. В это время под ним проезжал пассажирский поезд. Об этом в субботу, 31 мая, сообщил Telegram-канал «112».

В Брянской области неизвестные подорвали мост. В это время под ним проезжал пассажирский поезд. Об этом в субботу, 31 мая, сообщил Telegram-канал «112».

Уточняется, что пять человек пострадали. Поезд следовал из Москвы в Климово.

— В результате взрыва он сошел с рельсов. Сейчас известно о пяти пострадавших в результате происшествия, — сказано в публикации.

В настоящее время на месте работают представители экстренных служб.

Бульдозер сорвался с трала в момент обрушения моста в Амурской области. Об этом 27 мая сообщил Telegram-канал Amur Mash, опубликовав кадры с места происшествия. ЧП произошло на мосту через реку Обку.