В Брянской области рухнул мост с автомобилями

Накануне сообщалось, что в Москве силовики предотвратили теракт в Москве, подготовленный украинскими спецслужбами. Следователи проводили обыск в доме у местного жителя, обвиняемого в оправдании терроризма. У него изъяли телефон, в котором было задание от украинских спецслужб. Куратор передал, что в лесопарке на западе города есть схрон с оружием.