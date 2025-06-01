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Mash: семь человек пострадали при обрушении моста с поездом в Брянской области

В Брянской области обрушился мост с автомобилями, в результате чего минимум семь человек пострадали. По предварительной версии, причиной происшествия мог стать подрыв конструкции, сообщают СМИ.

Предварительно, пострадало минимум семь человек.

В Брянской области обрушился мост с автомобилями, в результате чего минимум семь человек пострадали. По предварительной версии, причиной происшествия мог стать подрыв конструкции, сообщают СМИ.

«Минимум семь человек пострадали в результате обрушения моста с автомобилями в Брянской области. Предварительная причина — подрыв. Предположительно, в этот момент под ним проезжал пассажирский поезд, его завалили конструкции. Фура и легковушка улетели под строение», — говорится в сообщении telegram-канала Mash.

Ранее сообщалось, что в Брянской области произошло обрушение моста, по которому в момент происшествия двигались автомобили. Впоследствии в конструкцию моста врезался поезд, говорилось в заявлениях telegram-каналов. Высказывалась версия, что мост мог разрушиться из-за того, что состав врезался в опору моста.