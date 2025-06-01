Mash: семь человек пострадали при обрушении моста с поездом в Брянской области

«Минимум семь человек пострадали в результате обрушения моста с автомобилями в Брянской области. Предварительная причина — подрыв. Предположительно, в этот момент под ним проезжал пассажирский поезд, его завалили конструкции. Фура и легковушка улетели под строение», — говорится в сообщении telegram-канала Mash.