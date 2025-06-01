Мост обрушился в Брянской области, в него врезался поезд: онлайн-трансляция

В Брянской области мост с автомобилями обрушился после того, как в него врезался поезд. С такой предварительной информацией выступил источник «Пятого канала». Как отмечают telegram-каналы, появляются сообщения о первых пострадавших. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.