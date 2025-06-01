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ЧП в Брянской области: мост с авто обрушился на проезжавший поезд. Главное

У села Выгоничи в Брянской области обвалился мост с автомобилями. Произошло это, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климово—Москва».

  • Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале подтвердил обрушение моста и наличие пострадавших. Из-за обрушения моста произошло ДТП с участием автомобилей и поезда в районе участка трассы А-240, добавил он. Богомаз не уточнил причину взрыва и количество раненых.

  • Причиной обвала моста стал подрыв опоры, пишет Baza. По данным SHOT, мост подорвали в двух местах. Предварительно, неизвестные заложили четыре взрывных устройства: два на опоре моста и два на шпалах.

  • Подрыв произошел, когда поезд наехал на шпалы, где было заложено взрывное устройство, сообщает Shot. Возможно обрушение еще одного пролета моста.

  • Baza сообщает о четырех погибших и не менее 40 пострадавших. Mash сообщает о 22 пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Источник RT сообщает о 40 пострадавших, а брянские СМИ пишут о 33.

  • На месте слышны крики и просьбы о помощи, сообщает Shot.

  • На месте работают спасатели. К месту ЧП отправлены дополнительные экипажи скорой из ближайших районов области.