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Mash: Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 22

Количество пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 22 человек. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщил Telegram-канал Mash.

Количество пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 22 человек. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщил Telegram-канал Mash.

В публикации уточняется, что трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что минимум семь человек пострадали при подрыве моста с машинами в Брянской области. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд, его завалили конструкции.

В Брянской области неизвестные подорвали мост. В это время под ним проезжал пассажирский поезд. Об этом 31 мая сообщил Telegram-канал «112».

Передавалось, что пять человек пострадали. Поезд следовал из Москвы в Климово.