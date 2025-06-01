Mash: Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 22

Количество пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 22 человек. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщил Telegram-канал Mash.
В публикации уточняется, что трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
До этого сообщалось, что минимум семь человек пострадали при подрыве моста с машинами в Брянской области. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд, его завалили конструкции.
В Брянской области неизвестные подорвали мост. В это время под ним проезжал пассажирский поезд. Об этом 31 мая сообщил Telegram-канал «112».
Передавалось, что пять человек пострадали. Поезд следовал из Москвы в Климово.