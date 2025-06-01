Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры обрушившегося на пассажирский поезд моста в Брянской области

В соцсетях появились первые кадры с места обрушения автомобильного моста в Брянской области. Они опубликованы в telegram-канале «RT на русском».

В момент обрушения поезд проезжал под мостом.

В соцсетях появились первые кадры с места обрушения автомобильного моста в Брянской области. Они опубликованы в telegram-канале «RT на русском».

«Кадры с поездом, на который упал мост в Брянской области. Видео публикуют в сети», — сообщает издание со ссылкой на местные паблики.

Обрушение конструкции произошло в ночь на 1 июня. В этот момент под мостом проезжал пассажирский поезд. По неподтвержденным данным семь человек пострадали. telegram-канала Mash сообщает, что возможной причиной падения моста стал подрыв.