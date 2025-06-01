Mash: количество пострадавших при обрушении поезда под Брянском выросло до 22

В Брянской области 22 человека пострадали при обрушении ж/д моста.
Число пострадавших в результате обрушения моста в Брянской области увеличилось до 22 человек. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщают СМИ.
«Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 22, трое из них — в крайне тяжелом состоянии», — сообщает telegram-канал Mash. Инцидент произошел на железнодорожном перегоне, движение поездов по этому участку было приостановлено.
Ранее поступила информация, что в Брянской области обрушился мост, по которому в момент ЧП проезжали автомобили. Позже в обрушившуюся часть конструкции врезался поезд.