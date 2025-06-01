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Shot: обрушившийся на поезд мост в Брянской области могли подорвать

Причиной обрушения моста в Брянской области мог стать подрыв конструкции. Об этом сообщают СМИ.

В обрушившийся мост врезался поезд.

Причиной обрушения моста в Брянской области мог стать подрыв конструкции. Об этом сообщают СМИ.

«Мост с автомобилями обвалился в Брянской области. В этот момент по нему проезжал поезд. Предварительно, мост подорвали. Инцидент произошел сегодня ночью за 3 километра от поселка Выгоничи. Состав двигался по маршруту Москва — Климово. Фура и несколько легковушек», — сообщает telegram-канал Shot.

Ранее сообщалось, что в момент обрушения моста по железнодорожным путям проходил пассажирский поезд. Предварительно, минимум семь человек пострадали.