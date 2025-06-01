Shot: обрушившийся на поезд мост в Брянской области могли подорвать

«Мост с автомобилями обвалился в Брянской области. В этот момент по нему проезжал поезд. Предварительно, мост подорвали. Инцидент произошел сегодня ночью за 3 километра от поселка Выгоничи. Состав двигался по маршруту Москва — Климово. Фура и несколько легковушек», — сообщает telegram-канал Shot.