Shot: обрушившийся на поезд мост в Брянской области могли подорвать

В обрушившийся мост врезался поезд.
Причиной обрушения моста в Брянской области мог стать подрыв конструкции. Об этом сообщают СМИ.
«Мост с автомобилями обвалился в Брянской области. В этот момент по нему проезжал поезд. Предварительно, мост подорвали. Инцидент произошел сегодня ночью за 3 километра от поселка Выгоничи. Состав двигался по маршруту Москва — Климово. Фура и несколько легковушек», — сообщает telegram-канал Shot.
Ранее сообщалось, что в момент обрушения моста по железнодорожным путям проходил пассажирский поезд. Предварительно, минимум семь человек пострадали.