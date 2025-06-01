Богомаз: В Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста

Обрушение моста произошло в Выгоничском районе Брянской области. Об этом проинформировал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава», — написал губернатор в Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате инцидента имеются жертвы.
Уточняется, что к ликвидации последствий привлечены оперативные службы и руководящий состав администрации.
В настоящее время принимаются все возможные меры для спасения и поддержки пострадавших.
Ранее KP.RU подробно писал о ЧП в Брянской области с обрушением моста, которое произошло 31 мая.