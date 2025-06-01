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Богомаз: В Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста

В Выгоничском районе Брянской области обрушился мост.

Обрушение моста произошло в Выгоничском районе Брянской области. Об этом проинформировал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава», — написал губернатор в Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате инцидента имеются жертвы.

Уточняется, что к ликвидации последствий привлечены оперативные службы и руководящий состав администрации.

В настоящее время принимаются все возможные меры для спасения и поддержки пострадавших.

Ранее KP.RU подробно писал о ЧП в Брянской области с обрушением моста, которое произошло 31 мая.