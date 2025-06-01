Кадры с места крушения моста на поезд в Брянской области

«К сожалению, есть пострадавшие», — сообщил он.
На кадрах, которые опубликованы с места происшествия, виден локомотив поезда, на который упал пролет моста. Авария произошла около участка федеральной трассы А-240, добавил губернатор.
В Брянской области произошла авария с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава, сообщил губернатор области Александр Богомаз.
«К сожалению, есть пострадавшие», — сообщил он.
На кадрах, которые опубликованы с места происшествия, виден локомотив поезда, на который упал пролет моста. Авария произошла около участка федеральной трассы А-240, добавил губернатор.