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Кадры с места крушения моста на поезд в Брянской области

В Брянской области произошла авария с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава, сообщил губернатор области Александр Богомаз.

Источник: Соцсети

«К сожалению, есть пострадавшие», — сообщил он.

На кадрах, которые опубликованы с места происшествия, виден локомотив поезда, на который упал пролет моста. Авария произошла около участка федеральной трассы А-240, добавил губернатор.