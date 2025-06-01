Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Богомаз: в Брянской области мост обрушился на поезд, есть пострадавшие

В Выгоничском районе Брянской области обрушился мост, есть пострадавшие. Об этом сообщает губернатор Александр Богомаз.

Богомаз сообщил об обрушении.

В Выгоничском районе Брянской области обрушился мост, есть пострадавшие. Об этом сообщает губернатор Александр Богомаз.

«В Выгоничском районе произошло обрушение моста», — написал Богомаз в своем telegram-канале. На одном из отрезков федеральной трассы А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей и пассажирского поезда.

Сообщается о наличии пострадавших. На месте инцидента работают оперативные службы и представители местных властей. Принимаются все меры для оказания необходимой помощи.