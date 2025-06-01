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Baza: 44 человека пострадали при подрыве моста в Брянской области

Минимум 44 человека пострадали при подрыве моста в Брянской области. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщил Telegram-канал Baza.

Минимум 44 человека пострадали при подрыве моста в Брянской области. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщил Telegram-канал Baza.

— Все пострадавшие являются пассажирами поезда «Климово — Москва», на который и обрушился мост после подрыва, — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что количество пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 22 человек. Данную информацию передал Telegram-канал Mash.

В Брянской области неизвестные подорвали мост. В это время под ним проезжал пассажирский поезд. Об этом 31 мая сообщил Telegram-канал «112».

Передавалось, что пять человек пострадали. Поезд следовал из Москвы в Климово.