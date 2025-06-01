Baza: Четверо человек погибли после подрыва моста в Брянской области

Четверо человек погибли после подрыва моста в Брянской области. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщил Telegram-канал Baza.
— Все погибшие являются пассажирами поезда «Климов — Москва», на который и рухнул мост в Выгоничском районе, — сказано в публикации.
Также сообщалось, что еще минимум 44 человека ранены.
До этого передавали, что количество пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 22 человек. Данную информацию сообщил Telegram-канал Mash.
В Брянской области неизвестные подорвали мост. В это время под ним проезжал пассажирский поезд. Об этом 31 мая сообщил Telegram-канал «112».