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Baza: Четверо человек погибли после подрыва моста в Брянской области

Четверо человек погибли после подрыва моста в Брянской области. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщил Telegram-канал Baza.

Четверо человек погибли после подрыва моста в Брянской области. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщил Telegram-канал Baza.

— Все погибшие являются пассажирами поезда «Климов — Москва», на который и рухнул мост в Выгоничском районе, — сказано в публикации.

Также сообщалось, что еще минимум 44 человека ранены.

До этого передавали, что количество пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 22 человек. Данную информацию сообщил Telegram-канал Mash.

В Брянской области неизвестные подорвали мост. В это время под ним проезжал пассажирский поезд. Об этом 31 мая сообщил Telegram-канал «112».