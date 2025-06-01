Участников группы Slaughter to Prevail задержали во время съемок клипа в Москве

Российская дэткор-группа Slaughter to Prevail столкнулась с проблемами во время съемок нового клипа в Москве. Как сообщил солист коллектива Александр Шиколай в своем Telegram-канале, полиция задержала музыкантов из-за отсутствия необходимых разрешений на проведение съемок.
По словам исполнителя, ответственный за организацию не согласовал мероприятие с местными властями, что привело к наложению административного штрафа. Инцидент сорвал запланированный съемочный день, однако группа пообещала завершить работу над клипом на песню Rodina в ближайшее время.
Шиколай принес извинения всем участникам съемочного процесса, включая фанатов, приглашенных для массовки. Музыканты намерены более тщательно подходить к организационным вопросам при подготовке следующих проектов.
«Это стоило нам одного съемочного дня. Еще раз прошу прощения у всех причастных, парни и девчонки. Клип на песню Rodina мы все равно обязательно снимем», — написал Шиколай.
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