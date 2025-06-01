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ТАСС: вокалист группы Slaughter to Prevail Шиколай отпущен после задержания

Вокалиста дэткор-группы Slaughter to Prevail отпустили после проверки документов.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранительные органы проинформировали ТАСС, что после проверки документов были отпущены вокалист группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай и другие участники съемочной группы вместе с фанатами, которых ранее доставили в отдел полиции Московской области во время съемок клипа.

«Днем со съемочной площадки в подмосковной Лобне в территориальный отдел были доставлены вокалист дэткор-группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай, другие музыканта, а также фанаты группы, которые снимались в массовке в клипе. После проверки документов все отпущены», — рассказал собеседник агентства.

При это конкретную причину организации проверки в правоохранительных органах не уточнили.

Напомним, что в 2024 году полиция задержала солиста группы «Щенки» Максима Тесли после того, как он вышел на сцену в одном носке. Тогда в правоохранительных органах составили в отношении певца протокол по делу о мелком хулиганстве.