Появилось видео с места обрушения моста под Брянском, где пострадали десятки людей

В момент обрушения моста под ним проезжал поезд.
В соцсетях появились первые кадры с места обрушения автомобильного моста в Брянской области. Они опубликованы в telegram-канале Baza.
«Видео с места обрушения моста в Брянской области. Под Выгоничами пострадал поезд “Климово — Москва”. По предварительным данным, мост был подорван», — сообщает telegram-канал.
Обрушение конструкции произошло в ночь на 1 июня. В этот момент под мостом проезжал пассажирский поезд. Губернатор Брянской области Богомаз заявил, что есть пострадавшие.