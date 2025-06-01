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Baza заявила о 44 пострадавших при обрушении моста под Брянском

В результате обрушения автомобильного моста в Брянской области пострадало 44 человека. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

На месте работают все экстренные службы.

В результате обрушения автомобильного моста в Брянской области пострадало 44 человека. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Минимум 44 человека пострадали в результате предполагаемого подрыва моста в Брянской области», — говорится в сообщении. Все пострадавшие — пассажиры поезда, следовавшего по маршруту Климово — Москва.

Обрушение конструкции моста произошло в ночь на 1 июня. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд. Изначально говорилось о семи пострадавших. Telegram-канала Mash сообщал, что возможной причиной падения моста стал подрыв. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что всем пострадавшим оказывается необходима помощь, а на месте ЧП работают все экстренные службы.