Baza заявила о 44 пострадавших при обрушении моста под Брянском

На месте работают все экстренные службы.
В результате обрушения автомобильного моста в Брянской области пострадало 44 человека. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Минимум 44 человека пострадали в результате предполагаемого подрыва моста в Брянской области», — говорится в сообщении. Все пострадавшие — пассажиры поезда, следовавшего по маршруту Климово — Москва.
Обрушение конструкции моста произошло в ночь на 1 июня. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд. Изначально говорилось о семи пострадавших. Telegram-канала Mash сообщал, что возможной причиной падения моста стал подрыв. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что всем пострадавшим оказывается необходима помощь, а на месте ЧП работают все экстренные службы.