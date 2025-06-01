МЧС ведет спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области

МЧС работает на месте.
Пожарно-спасательные подразделения МЧС России проводят аварийно-спасательные работы на месте обрушения автомобильного моста в Брянской области. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Спасатели оказывают необходимую помощь пострадавшим и продолжают ликвидацию последствий происшествия.
«Пожарно-спасательные подразделения проводят аварийно-спасательные работы на месте обрушения автомобильного моста в Брянской области. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — уточнили в ведомстве РИА Новости.
В пресс-службе добавили, что для усиления группировки на место ЧП направлены дополнительные силы и техника МЧС России. Специалисты используют аварийно-спасательное оборудование, а для обеспечения работ в ночное время установлены световые башни. Оперативные службы продолжают мониторинг ситуации и координируют действия по ликвидации последствий обрушения.