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При обрушении моста на поезд на Брянщине пострадал 5-месячный ребенок

Как минимум один ребенок оказался в тяжелом состоянии после того, как в Брянской области обрушился автомобильный мост на пассажирский поезд «Москва — Климов».

Как минимум один ребенок оказался в тяжелом состоянии после того, как в Брянской области обрушился автомобильный мост на пассажирский поезд «Москва — Климов». Об этом со ссылкой на Центр медицинских катастроф сообщает РИА Новости.

«Один ребенок в тяжелом состоянии после обрушения моста и ДТП с пассажирским поездом в Брянской области», — говорится в сообщении.

По данным агентства, пострадавшему малышу всего 5−6 месяцев. На месте работают более 10 бригад скорой помощи. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Официальной информации о погибших и точном числе пострадавших пока не поступало. Ранее «МК» писал, что появилась информация о восьми пострадавших при падении моста н пассажирский поезд в Брянской области.