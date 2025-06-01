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МЖД объяснила сход поезда «вмешательством в деятельность транспорта»

В работу транспорта произошло незаконное вмешательство, сообщила МЖД. Есть пострадавшие, среди них грудной ребенок. На месте аварии работают спасатели.

Источник: SHOT

Сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва произошел «в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта». Об этом сообщает в телеграм-канале Московская железная дорога.

Авария произошла в 22:44 мск на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области. Туда направлены восстановительные поезда. По данным МЖД, авария не повлияет на движение других поездов. Создан оперативный штаб.

Будет проведена проверка «по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате обрушения путепровода в Брянской области», сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

«К сожалению, есть пострадавшие. На месте работают все экстренные службы, представители органов власти. Делается все необходимое для оказания помощи пострадавшим», — написал губернатор Александр Богомаз.

При аварии тяжело пострадал грудной ребенок в возрасте пяти-шести месяцев, сообщили «РИА Новости» в Центре медицинских катастроф региона. К месту аварии выехали 11 бригад скорой помощи, среди которых одна детская реанимация.