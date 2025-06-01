МЖД объяснила сход поезда «вмешательством в деятельность транспорта»

Сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва произошел «в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта». Об этом сообщает в телеграм-канале Московская железная дорога.
Авария произошла в 22:44 мск на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области. Туда направлены восстановительные поезда. По данным МЖД, авария не повлияет на движение других поездов. Создан оперативный штаб.
Будет проведена проверка «по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате обрушения путепровода в Брянской области», сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
«К сожалению, есть пострадавшие. На месте работают все экстренные службы, представители органов власти. Делается все необходимое для оказания помощи пострадавшим», — написал губернатор Александр Богомаз.
При аварии тяжело пострадал грудной ребенок в возрасте пяти-шести месяцев, сообщили «РИА Новости» в Центре медицинских катастроф региона. К месту аварии выехали 11 бригад скорой помощи, среди которых одна детская реанимация.