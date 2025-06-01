В МЧС ответили URA.RU на вопрос о крушении поезда

В МЧС не смогли оперативно прокомментировать инцидент с поездом.
В МЧС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с крушением поезда в Брянской области. На вопрос корреспондента URA.RU о том, есть ли какие-то заявления по поводу обрушения моста и схода железнодорожного состава, пресс-служба ведомства заявила, что пока не может оперативно рассказать о ситуации.
«Пока без комментариев», — рассказали в пресс-службе. По предварительной информации telegram-каналов, в результате схода поезда есть пострадавшие, могут быть погибшие.
Об инциденте стало известно в ночь на 1 июня. На первых появившихся в сети кадрах было запечатлено обрушение автомобильного моста и вагоны сошедшего с рельс поезда. Последние новости о событии — в онлайн-трансляции URA.RU.