Опубликованы кадры с места подрыва моста в Брянской области

Кадры с места подрыва моста в Брянской области опубликовал в воскресенье, 1 июня, Telegram-канал Shot. На них виден поврежденный поезд.
В публикации уточняется, что люди вытаскивают пострадавших из вагона, они просят о помощи.
Инцидент произошел около поселка Выгоничи, состав двигался по маршруту Москва — Климово.
Четыре человека погибли после подрыва моста в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Все погибшие являются пассажирами поезда «Климов — Москва».
До этого передавали, что количество пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 22 человек. Данную информацию сообщил Telegram-канал Mash.
В Брянской области неизвестные подорвали мост. В это время под ним проезжал пассажирский поезд. Об этом 31 мая сообщил Telegram-канал «112».