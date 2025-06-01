Французская полиция задержала десятки болельщиков после победы ПСЖ

В Париже полиция задержала 68 футбольных фанатов, участвовавших в массовых беспорядках после финала Лиги чемпионов. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции.
Инциденты произошли в ночь на воскресенье, когда ликующие болельщики чемпионского «Пари Сен-Жермен» попытались перекрыть движение на столичной кольцевой автодороге.
Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо отдал указания правоохранителям действовать максимально жестко для наведения порядка. На улицах Парижа несли службу более 5,4 тысячи полицейских и жандармов, что позволило оперативно локализовать конфликты.
Историческая победа ПСЖ со счетом 5:0 над миланским «Интером» в Мюнхене стала первым триумфом французского клуба в главном европейском турнире. Однако празднование этого достижения было омрачено противоправными действиями части фанатов.
Ранее сообщалось, что повреждение синагог и мемориала Холокоста в Париже вызвало возмущение Израиля.