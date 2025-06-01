Прокуратура организовала проверку после обрушения моста в Брянской области

Напомним, что происшествие привело к повреждению железнодорожного состава, осуществлявшего перевозку пассажиров по направлению Климов-Москва. Сейчас на месте ЧП работает транспортный прокурор Константин Толмачев. Напомним, что в Центре медицины катастроф сообщили о гибели машиниста поезда, а также об одном несовершеннолетнем пострадавшем, который находится в состоянии тяжелой степени. Позднее в МЧС проинформировали о трех погибших и 28 пострадавших в результате происшествия.