Прокуратура организовала проверку после обрушения моста в Брянской области

После обрушения путепровода в Брянской области, которое привело к повреждению железнодорожных объектов, транспортная прокуратура Московского региона начала проверку. Об этом ведомство написало в Telegram-канале.
Напомним, что происшествие привело к повреждению железнодорожного состава, осуществлявшего перевозку пассажиров по направлению Климов-Москва. Сейчас на месте ЧП работает транспортный прокурор Константин Толмачев. Напомним, что в Центре медицины катастроф сообщили о гибели машиниста поезда, а также об одном несовершеннолетнем пострадавшем, который находится в состоянии тяжелой степени. Позднее в МЧС проинформировали о трех погибших и 28 пострадавших в результате происшествия.
Накануне KP.RU публиковал эксклюзивное видео с места ЧП.
Ранее KP.RU подробно писал об инциденте с обрушением моста в Брянской области.