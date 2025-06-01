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Прокуратура организовала проверку после обрушения моста в Брянской области

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после обрушения путепровода в Брянской области.

Источник: Комсомольская правда

После обрушения путепровода в Брянской области, которое привело к повреждению железнодорожных объектов, транспортная прокуратура Московского региона начала проверку. Об этом ведомство написало в Telegram-канале.

Напомним, что происшествие привело к повреждению железнодорожного состава, осуществлявшего перевозку пассажиров по направлению Климов-Москва. Сейчас на месте ЧП работает транспортный прокурор Константин Толмачев. Напомним, что в Центре медицины катастроф сообщили о гибели машиниста поезда, а также об одном несовершеннолетнем пострадавшем, который находится в состоянии тяжелой степени. Позднее в МЧС проинформировали о трех погибших и 28 пострадавших в результате происшествия.

Накануне KP.RU публиковал эксклюзивное видео с места ЧП.

Ранее KP.RU подробно писал об инциденте с обрушением моста в Брянской области.